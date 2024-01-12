Нигматуллин: «В свое время Акинфеев отзывался обо мне некорректно»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об участии в ноябрьском ретроматче «Локомотив» — ЦСКА и отношениях с Игорем Акинфеевым.
— После игры посидели с ребятами из «Локомотива», классно время провели. Мне было довольно странно оказаться в этом матче по другую сторону баррикад.
— Вы же всего полгода в ЦСКА отыграли?
— Да. А в «Локо» — пять лет. Но раз в 2002-м в золотом матче играл за армейцев, куда деваться?
— Из ЦСКА вы уходили не очень хорошо — с Газзаевым вообще не успели поговорить, с Гинером попрощались сухо. Сказав, что решение уже приняли и возвращаетесь в Италию.
— Все так.
— Сейчас комфортно было заходить в армейскую раздевалку?
— Гинера на игре не было. А с Газзаевым мы тысячу раз после этого виделись, у нас отличные отношения.
— Ребята подтравливали? Из серии «не ошибся ли ты дверью?».
— Нет. Единственное — напряженные... Вернее, некоторая недосказанность у нас с Акинфеевым. В свое время он некорректно обо мне отзывался.
— Что-то мы не помним.
— Говорил в интервью: «Да кто такой Нигматуллин? За ним ничего не стоит. Если будет нужен диджейский совет, тогда еще послушаю. А так мне пофиг». Я не злопамятный. Но это отложилось — человек ко мне неуважительно отнесся.
— Ну и как прошла встреча?
— Мы не общались. Просто поздоровались. Был в этом матче еще непонятный момент.
— Что за момент?
— Очень странная фраза тренера вратарей.
— Вячеслава Чанова?
— Да. Миллион раз читал его высказывания о вратарях ЦСКА. Как бы они ни ошибались, всегда их нахваливал. А тут вдруг прямо в раздевалке заявляет журналистам: «Гол Лоськова — ошибка вратаря». В Матче легенд зачем-то понадобилось акцентировать вот на этом. Мне было неприятно.
— Вы это слышали?
— Потом прочитал.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5