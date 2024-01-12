Нигматуллин: «В свое время Акинфеев отзывался обо мне некорректно»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об участии в ноябрьском ретроматче «Локомотив» — ЦСКА и отношениях с Игорем Акинфеевым.

— После игры посидели с ребятами из «Локомотива», классно время провели. Мне было довольно странно оказаться в этом матче по другую сторону баррикад.

— Вы же всего полгода в ЦСКА отыграли?

— Да. А в «Локо» — пять лет. Но раз в 2002-м в золотом матче играл за армейцев, куда деваться?

— Из ЦСКА вы уходили не очень хорошо — с Газзаевым вообще не успели поговорить, с Гинером попрощались сухо. Сказав, что решение уже приняли и возвращаетесь в Италию.

— Все так.

— Сейчас комфортно было заходить в армейскую раздевалку?

— Гинера на игре не было. А с Газзаевым мы тысячу раз после этого виделись, у нас отличные отношения.

— Ребята подтравливали? Из серии «не ошибся ли ты дверью?».

— Нет. Единственное — напряженные... Вернее, некоторая недосказанность у нас с Акинфеевым. В свое время он некорректно обо мне отзывался.

— Что-то мы не помним.

— Говорил в интервью: «Да кто такой Нигматуллин? За ним ничего не стоит. Если будет нужен диджейский совет, тогда еще послушаю. А так мне пофиг». Я не злопамятный. Но это отложилось — человек ко мне неуважительно отнесся.

— Ну и как прошла встреча?

— Мы не общались. Просто поздоровались. Был в этом матче еще непонятный момент.

— Что за момент?

— Очень странная фраза тренера вратарей.

— Вячеслава Чанова?

— Да. Миллион раз читал его высказывания о вратарях ЦСКА. Как бы они ни ошибались, всегда их нахваливал. А тут вдруг прямо в раздевалке заявляет журналистам: «Гол Лоськова — ошибка вратаря». В Матче легенд зачем-то понадобилось акцентировать вот на этом. Мне было неприятно.

— Вы это слышали?

— Потом прочитал.