Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:40

Нигматуллин: «Нынешняя система агентского бизнеса в России меня не устраивает. Вы даже не представляете, сколько здесь грязи и криминала!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руслан Нигматуллин.
Фото из личного архива

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему перестал работать агентом.

— Была в вашей жизни рухнувшая дружба?

— Да. Я же в какой-то момент занялся агентской деятельностью. С человеком, которого считал близким другом, связывали еще и партнерские отношения. Но все закончилось.

— Футболиста не поделили?

— Совершенно верно. Возникло недопонимание. Сегодня той дружбы нет.

— Когда вы поняли, что больше не хотите работать агентом?

— Произошло огромное человеческое разочарование. Нынешняя система агентского бизнеса в России меня не устраивает. Вы даже не представляете, сколько здесь грязи и криминала! А я не желаю подключать связи, админресурс. Хочу заниматься прозрачным, цивилизованным бизнесом. Чтобы совесть была чиста. Всё как сейчас — в недвижимости.

— В российском футболе прозрачный бизнес невозможен?

— К сожалению, нет.

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

— Иллюстрация.

— В одном клубе молодому футболисту, который со мной работал, сказали: «Если хочешь бегать по кругу — пусть тобой занимается Нигматуллин. Если хочешь играть — меняй агента».

— Парень выбрал второй вариант?

— Естественно. Прощались со слезами на глазах.

— Это и стало для вас последней каплей?

— Да. Я решил — хватит. Рад, что выбрался из этого болота чистеньким, без финансовых потерь.

— Тем более занимались этим неофициально.

— Да, я не был лицензированным агентом. Выполнял роль посредника. Нельзя сказать, что с головой нырнул в это дело. Так, одно из направлений.

Руслан Нигматуллин
1
1
Читайте также
Знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон болен раком
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Майнц» заинтересован в полузащитнике «Динамо» Нгамале

«Сантос» арендовал полузащитника «Локомотива» Педриньо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости