Источник: матч «Крыльев» и «Зенита» в 15-м туре РПЛ не будут переносить из Самары

В РПЛ приняли решение не переносить из Самары матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом», сообщает matchtv.ru.

Ранее появилась информация о возможном переносе игры из-за неудовлетворительного состояния газона. С 5 по 7 ноября в Самаре проходил международный форум «Россия — спортивная держава».

«Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями» в воскресенье, 9 ноября. Начало — в 13.00 по московскому времени.