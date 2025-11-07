Семак — о номинации Луиса Энрике на премию ФИФА The Best: «Значительное событие за его заслуги»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал попадание полузащитника команды Луиса Энрике в число номинантов премии ФИФА The Best.

«Всегда приятно внимание к игрокам нашей команды. Конечно, это значительное событие за его заслуги. Это говорит о том, что эксперты смотрят матчи сборной Бразилии, а также интересуются тем, какой у нас чемпионат. Что касается победы, конечно, сложно говорить об этом, но то, что внимание к Энрике самое пристальное, это факт, и ему нужно окончательно адаптироваться к нашему чемпионату, к игре нашей команды, чтобы показывать тот максимум, который мы видели, когда он признавался лучшим игроком Южной Америки», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

24-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

«Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями» в воскресенье, 9 ноября. Начало — в 13.00 по московскому времени.