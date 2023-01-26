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Сегодня, 20:25

Источник: Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит» до конца сезона

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Малком и его одноклубник Клаудиньо не должны покинуть питерский клуб до конца сезона, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что Малком был предложен «ПСЖ». Позже агент игрока сообщил, что эта информация — фейк и игрок останется в питерской команде до конца сезона.

По информации источника, оба бразильца в случае чемпионства «Зенита» получат финансовый бонус. Игроки планируют выступать за сине-бело-голубых до лета.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

25-летний Клаудиньо выступает в питерской команде с 2021 года. Его контракт также действует до лета 2027 года. Он сыграл за «Зенит» в текущем сезоне 19 матчей, забил три гола и оформил восемь голевых пасов.

Источник: https://metaratings.ru/news/malkom-i-klaudino-vryad-li-pokinut-zenit-do-konca-sezona-igrokam-garantirovan-bonus-za-chempionstvo-222993/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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