Агент Малкома опроверг возможный уход в «ПСЖ»: «Сыграет весь сезон за «Зенит»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что он предложил услуги футболиста французскому «ПСЖ».

«Малком был предложен «ПСЖ»? Это неправда, фейк. Малком сыграет весь сезон за «Зенит» — сказал Гарсия «СЭ».

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего за клуб из Санкт-Петербурга он провел 90 матчей, забил 31 мяч и отдал 22 результативные передачи. Портал Tranfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

Малком также выступал за «Барселону», «Бордо» и «Коринтианс».