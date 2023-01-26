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Агент Бальде: «Ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта»

Виталий Косик
Корреспондент
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Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал слухи об отношениях своего клиента с супругой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Вандой Нарой.

Ранее СМИ сообщали, что Икарди подозревает, что его жена могла встречаться с Кейтой после ссоры пары.

«Я ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта. Думаю, это просто тупые сплетни», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Бальде и Икарди выступали вместе за «Интер» в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за «Галатасарай» в 8 матчах, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-26-agent-balde-nichego-ne-znayu-ob-otnosheniyakh-nary-i-keyta-eto-prosto-tupyye-spletni
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

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Спартак

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Краснодар

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