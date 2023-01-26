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Вилков: «Женщины в Нижнем Новгороде заинтересуются футболом, когда туда приедет играть Дзюба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков считает, что переход экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Нижний Новгород» положительно скажется на посещаемости матчей нижегородского клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что российский форвард в скором времени перейдет в «Нижний Новгород».

«Переход Артема в «Нижний Новгород» привлечет больше внимания к футболу, народ придет на стадион. Да и женский пол заинтересуется футболом, когда к нам приедет Артем», — приводит слова Вилкова «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-vilkov-zhenshhiny-v-nizhnem-novgorode-zainteresuyutsya-futbolom-kogda-k-nam-priedet-igrat-dzyuba/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Вилков
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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