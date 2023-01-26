Вилков: «Женщины в Нижнем Новгороде заинтересуются футболом, когда туда приедет играть Дзюба»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков считает, что переход экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Нижний Новгород» положительно скажется на посещаемости матчей нижегородского клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что российский форвард в скором времени перейдет в «Нижний Новгород».

«Переход Артема в «Нижний Новгород» привлечет больше внимания к футболу, народ придет на стадион. Да и женский пол заинтересуется футболом, когда к нам приедет Артем», — приводит слова Вилкова «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.