Источник: лучший бомбардир чемпионата Белоруссии Карпицкий перейдет в «Крылья Советов»
Нападающий солигорского «Шахтера» Егор Карпицкий продолжит карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, на данный момент стороны обсуждают условия контракта. 6 июля главный тренер «Шахтера» Алексей Бага уже объявил об уходе Карпицкого в другой клуб.
В сезоне-2022/23 19-летний футболист провел за клуб 16 матчей, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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