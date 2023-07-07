Барков рассказал, что в матче с «Локомотивом» почувствовал разницу между РПЛ и Первой лигой

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал об ощущениях после товарищеского матча против «Локомотива», в котором калининградская команда победила со счетом 1:0.

«С «Локомотивом» был очень хороший спарринг. Всегда очень приятно играть с такими командами, которые в РПЛ не на последних ролях. У «железнодорожников» собраны очень хорошие футболисты высокого уровня. Сейчас нам такие спарринги очень нужны. Почувствовал разницу между РПЛ и Первой лигой в этом матче. Скорость игры и принятия решений совершенно другие. Сама выносливость и все остальное на другом уровне, к которому надо привыкать как можно быстрее. Из «Локомотива» я никого не буду выделять. У них очень хорошая команда. Самое главное — это коллектив, поэтому выделять кого-то неправильно», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.

В матче с «Локомотивом» Барков стал автором единственного забитого мяча в матче.