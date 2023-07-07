Барков рассказал, что в матче с «Локомотивом» почувствовал разницу между РПЛ и Первой лигой
Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал об ощущениях после товарищеского матча против «Локомотива», в котором калининградская команда победила со счетом 1:0.
«С «Локомотивом» был очень хороший спарринг. Всегда очень приятно играть с такими командами, которые в РПЛ не на последних ролях. У «железнодорожников» собраны очень хорошие футболисты высокого уровня. Сейчас нам такие спарринги очень нужны. Почувствовал разницу между РПЛ и Первой лигой в этом матче. Скорость игры и принятия решений совершенно другие. Сама выносливость и все остальное на другом уровне, к которому надо привыкать как можно быстрее. Из «Локомотива» я никого не буду выделять. У них очень хорошая команда. Самое главное — это коллектив, поэтому выделять кого-то неправильно», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.
В матче с «Локомотивом» Барков стал автором единственного забитого мяча в матче.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0-0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -