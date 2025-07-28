Источник: «Локомотив» ведет переговоры с Дасой

Бывший защитник московского «Динамо» Эли Даса может перейти в «Локомотив», сообщает израильское издание Ynet.

Стороны ведут переговоры последние несколько дней. 10 июня 32-летний Даса покинул «Динамо» в связи с окончанием срока контракта.

За три сезона капитан сборной Израиля провел 78 матчей за «Динамо», забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

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