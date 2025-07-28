Агент Ди Лучано подтвердил, что ЦСКА сделал предложение по покупке футболиста

Агент защитника «Банфилда» Рамиро Ди Лучано Франко Грасси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«ЦСКА действительно сделал предложение о покупке 80 процентов прав на Ди Лучано», — сказал Грасси «СЭ».

Ранее Codigo Banfield сообщил, что ЦСКА сделал предложение о покупке 80 процентов экономических прав на игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 1 миллион евро.