Спортивный директор «Балтики»: «Запросы Талалаева по усилению в полной мере удовлетворить не удалось»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе с главным тренером Андреем Талалаевым.

— Можно назвать Талалаева «русским Моуринью» за его эпатаж и яркие цитаты. А как вам с ним работается?

— Сложно, но интересно. Любой харизматичный и требовательный тренер задает определенную планку. К ней нужно адаптироваться.

— Просил ли он у вас найти еще усиление?

— Конечно. Любой амбициозный тренер всегда требует усиления, это плата за входной билет. Все хотят иметь самую сильную команду, это нормальный запрос. В полной мере запрос удовлетворить не удалось, но надеюсь, что хотя бы частично.

После 8 туров «Балтика» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.