Источник: «Крылья Советов» выкупят Бабкина у «Локомотива»
«Крылья Советов» выкупят полузащитника Сергея Бабкина у «Локомотива» за 40 миллионов рублей, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, контракт 20-летнего футболиста с самарским клубом будет рассчитан на 4 года.
Бабкин перешел в «Локомотив» в 2019 году. С 2022-го он выступает за «Крылья» на правах аренды. Всего за самарцев полузащитник провел 30 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами.
Источник: https://t.me/karpinside/29228
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