Источник: «Краснодар» сделал предложение «Пари НН» по Боселли
«Краснодар» предложил «Пари НН» 100 миллионов рублей за нападающего Хуана Мануэля Боселли, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, в случае успешных переговоров по 26-летнему уругвайцу краснодарский клуб готов отпустить российского нападающего Александра Кокшарова в нижегородскую команду.
Боселли с 2023 года выступает за «Пари НН». В этом сезоне он забил 10 голов в 20 матчах во всех турнирах.
21-летний Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и в прошлом сезоне на правах аренды играл за «Пари НН», забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу в 5 матчах.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|24.07
|20:00
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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