Источник: «Краснодар» сделал предложение «Пари НН» по Боселли

«Краснодар» предложил «Пари НН» 100 миллионов рублей за нападающего Хуана Мануэля Боселли, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, в случае успешных переговоров по 26-летнему уругвайцу краснодарский клуб готов отпустить российского нападающего Александра Кокшарова в нижегородскую команду.

Боселли с 2023 года выступает за «Пари НН». В этом сезоне он забил 10 голов в 20 матчах во всех турнирах.

21-летний Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и в прошлом сезоне на правах аренды играл за «Пари НН», забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу в 5 матчах.