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Романцев: «Для Батракова футбол — не средство заработка, а праздник»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением, как отнесся к признанию полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова игроком года по версии «СЭ».

— По итогам опроса «СЭ» лучшим игроком года назван полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. А кому отдали бы предпочтение вы?

— Не вижу повода для возражений. Специально поинтересовался статистикой его выступлений за клуб и сборную, которая не может не вызвать уважения. Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит. Да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное — он любит футбол! А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками.

Кстати, обратил внимание, что с 2016 года Алексей вместе со Смоловым, Дзюбой и дважды Головиным стал четвертым россиянином, удостоившимся этой престижной премии. В остальных случаях она доставалась легионерам. Приятно, что и говорить. Как и то, что в пятерку лучших попали еще Кисляк с Глушенковым. Значит, несмотря на всякого рода запреты и изоляцию, растет в нашем футболе интересная молодежь!

Обратил внимание и на то, что, заинтересовав зарубежных скаутов, Батраков отказался от заманчивого контракта из Саудовской Аравии. А ведь в двадцать лет не всякий устоит перед соблазном больших денег. Значит, парень понимает: это не тот футбол, в котором можно себя проверить и понять, чего ты стоишь на самом деле.

Помню, как в двадцать лет получил приглашение из «Вердера» Володя Бесчастных. И я, не раздумывая, дал добро, поскольку был уверен: Бундеслига — та школа, которая закалит его характер и научит многим игровым тонкостям.

Ну а новому обладателю российского «Золотого мяча» — удачи и стремления не сбавлять обороты! Помни, Алексей, ты пример для тысяч мальчишек!

Константин Бесков, Олег Романцев и&nbsp;Алексей Батраков.«Никакой обиды на Бескова нет и никогда не было». Романцев — о Батракове, симуляциях и прогрессе «Балтики»

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Алексей Батраков
Олег Романцев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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