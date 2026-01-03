Источник: Лусиано и Дивеев пройдут медобследование 4-5 января перед обменом

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду и защитник ЦСКА Игорь Дивеев пройдут медицинские обследования 4-5 января, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые и армейцы проведут обмен, в результате которого 24-летний аргентинец перейдет в ЦСКА, а 26-летний россиянин — в «Зенит». При этом питерцы доплатят московскому клубу около 3-4 миллионов евро.

Гонду играет за Зенит с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время защитник забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.