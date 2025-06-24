Источник: «Зенит» близок к подписанию аргентинского защитника Веги

«Зенит» находится на завершающей стадии сделки по приобретению защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своих соцсетях.

Как отмечает источник, сине-бело-голубые выкупят 90% прав на 21-летнего футболиста за 9 миллионов долларов. Стороны согласовывают последние детали сделки. В подписании игрока также был заинтересован «Ривер Плейт», однако клуб из Санкт-Петербурга перехватил защитника у аргентинцев.

Вега является воспитанником «Архентинос Хуниорс». В чемпионате Аргентины он дебютировал в 2021 году. В этом сезоне футболист провел 12 матчей в турнире, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Также защитник на правах аренды играл за дублирующий состав «Барселоны».