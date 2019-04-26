Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков в своем Твиттере сообщил, что вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор красно-белых Сергей Родионов покинут клуб до конца этой недели. При этом первый может отправиться в "Монако".

- Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут "Спартак". Измайлова слухи отправляют в "Монако". Про судьбу Родионова не говорят ничего, - написал Казаков.

Если слухи не обманывают, до конца этой недели Измайлов и Родионов покинут Спартак. Измайлова слухи отправляют в Монако. Про судьбу Родионова не говорят ничего – ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 26 апреля 2019 г.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 25 туров.

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