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13 декабря 2025, 15:49

Источник: инвесторы из ОАЭ изучают покупку клуба РПЛ

Анастасия Пилипенко

Инвестиционный фонд No Limit Sport, входящий в состав компаний Belhasa Group, изучает одну из российских команд по заказу арабских инвесторов, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, фонд специализируется в сопровождении трансферов футболистов, консультирует бизнесменов, которые хотят вложиться в тот или иной клуб или изучить финансовую эффективность работы стадиона и занимается организацией боев в профессиональном боксе и MMA.

В декабре одним из президентов фонда стал бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

После 18 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет действующий чемпион «Краснодар».

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1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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