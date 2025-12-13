Источник: инвесторы из ОАЭ изучают покупку клуба РПЛ

Инвестиционный фонд No Limit Sport, входящий в состав компаний Belhasa Group, изучает одну из российских команд по заказу арабских инвесторов, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, фонд специализируется в сопровождении трансферов футболистов, консультирует бизнесменов, которые хотят вложиться в тот или иной клуб или изучить финансовую эффективность работы стадиона и занимается организацией боев в профессиональном боксе и MMA.

В декабре одним из президентов фонда стал бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

После 18 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет действующий чемпион «Краснодар».