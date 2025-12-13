Источник: Федотов, Карадениз или Милошевич могут сменить Рахимова в «Рубине»

«Рубин» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Рашида Рахимова, сообщает Legalbet.

По информации источника, главным кандидатом на замену Рахимову является экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов. 59-летний специалист покинул московский клуб летом 2024 года.

Также в число кандидатов на пост главного тренера казанского клуба входят Гекдениз Карадениз, возглавляющий вторую команду «Рубина», и экс-тренер «Партизана» Саво Милошевич. Оба выступали за «Рубин» во время карьеры футболистов.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ. Казанцы набрали 23 очка в 18 турах.