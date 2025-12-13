Аршавин подтвердил информацию об урезании бюджета в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию об урезание бюджета в клубе.

«Зенит» перешел в режим экономии с приходом Зырянова? Да. Это проявляется в урезании бюджета. Говорит ли это о том, что русские будут больше играть? Неа», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале FONBET.

Летом 2025 года сообщалось, что бюджет «Зенита» на сезон-2025/26 составит до 20 миллиардов рублей с учетом НДС.

30 августа Константин Зырянов был назначен на пост председателя правления «Зенита». 47-летний россиянин сменил на этой должности Александра Медведева.