СМИ: Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию Промеса

Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию форварда «Спартака» Квинси Промеса, сообщает ТАСС.

По данным источника, в прокуратуре Нидерландов пока не подтвердили, что ОАЭ был направлен официальный запрос.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Ранее в пятницу журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.