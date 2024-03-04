Гладилин: «Зенит» пока еще не в тех кондициях. У игроков нет сыгранности с новичками»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Думаю, что «Зенит» пока еще не в тех кондициях. У них зимой пришло много игроков, причем хорошего уровня, но им еще надо прочувствовать друг друга, у них нет сыгранности», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Во время зимнего трансферного окна к сине-бело-голубым присоединились защитник Нино и полузащитники Артур, Педро и Ильзат Ахметов.

Посла 19 туров чемпионата России «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.

В следующем матче петербургский клуб сыграет на выезде с «Уралом». Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 (мск).