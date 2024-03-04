Источник: Промеса поместили под домашний арест в ОАЭ

Полузащитника «Спартака» Квинси Промеса поместили под домашний арест в ОАЭ, сообщает NRCnl.

По данным источника, прокуратура Нидерландов продолжает вести с Эмиратами переговоры об экстрадиции футболиста на родину, где он приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Официального подтверждения пока не было.

3 марта в прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей по уголовным делам Промеса в Нидерландах.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. До этого игрок также у себя на родине был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020 года.