Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:00

Руководство «Зенита» подтвердило проведение товарищеского матча против «Сепахана»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о предстоящем товарищеском матче клуба против иранского «Сепахана» во время зимних сборов.

«Зенит» проведет в начале февраля товарищеский матч против «Сепахана» из Ирана», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал, что матч с «Сепаханом» перенесен из-за игры со «Спартаком» в Кубке России.

22 ноября «Зенит» провел в Санкт-Петербурге товарищеский матч с «Црвеной Звездой», в котором одержал победу со счетом 3:1.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
ФК Зенит
ФК Сепахан
Александр Медведев (руководитель)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Генеральный директор «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о возможном уходе из клуба
Гендиректор «Локомотива»: «Футболисты понимают, что нам нужно серьезно улучшить качество игры и набрать как можно больше очков»
В «Нижнем Новгороде» рассказали, когда объявят имя главного тренера команды
Семак: «Сколько бы мы не говорили, степень важности чемпионата выше»
«Оренбург» ищет центрального защитника в Латинской Америке
«Динамо» проведет первый зимний сбор в ОАЭ, а затем отправится в Турцию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать Сергей Овчинников

В «Нижнем Новгороде» рассказали, когда объявят имя главного тренера команды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости