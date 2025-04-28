Футбол
Судейство

28 апреля, 23:12

В РФС объяснили, почему в матче «Рубин» — «Факел» ВАР работал с ограничениями

Константин Белов
Корреспондент

В службе коммуникаций РФС рассказали «СЭ», почему во время матча 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» (2:1) ВАР работал с ограничениями.

«На 15-й минуте матча в штрафной «Рубина» произошел эпизод со столкновением игроков. ВАР попросил арбитра не продолжать игру, так как шла проверка.

После этого между ВАР и арбитром матча пропала связь по основному и резервному каналу.
На этот случай предусмотрен третий канал связи, который находится рядом с монитором у поля, а на табло стадиона выводится сообщение о том, что ВАР работает с ограничениями.
Именно третьим каналом связи в итоге воспользовался арбитр.

ВАР разрешил судье продолжить матч, так как завершил проверку и подтвердил решение арбитра в поле.

Специалисты РФС смогли оперативно возобновить работу основного канала, поэтому после этого эпизода система ВАР работала штатно», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее в «Факеле» заявили «СЭ», что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Рубином».

РПЛ
РФС
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
  • Mick Shelby

    А если не сработает и третий канал связи?

    29.04.2025

  • Serge Pol

    А ты на 100% уверен,что Кабутов не сыграл в мяч первым?Если он первым коснулся мяча,то это не пенальти.А если первым был Калинин,то пенка.Такие правила.

    29.04.2025

  • Haiaxi

    А потом татары вставили обратно коннекторы в оборудование и ВАР чудесным образом заработал.

    29.04.2025

  • Derbist

    Надо же было как-то отблагодарить Рубин за сами знаете что

    29.04.2025

  • ViktorDiktor®

    Ложь, пи@деж и провокация!

    29.04.2025

  • Александр П.

    Верю, всё так и было! :)

    29.04.2025

  • geffim10

    Ценник согласовывли?

    29.04.2025

  • Haiaxi

    Что за бредятина? Как там ВАР мог подтвердить решение арбитра, если нападающего скосили и был 200% пенальти? Если здесь не пенальти, тогда половина пенальти в чемпионате непонятно за что назначили.

    28.04.2025

    • Источник: футболист «Спартака» Барко подал в суд на свой бывший клуб

    Берковский: «Нижний Новгород ничем не хуже Москвы»
