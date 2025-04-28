В РФС объяснили, почему в матче «Рубин» — «Факел» ВАР работал с ограничениями

В службе коммуникаций РФС рассказали «СЭ», почему во время матча 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» (2:1) ВАР работал с ограничениями.

«На 15-й минуте матча в штрафной «Рубина» произошел эпизод со столкновением игроков. ВАР попросил арбитра не продолжать игру, так как шла проверка.

После этого между ВАР и арбитром матча пропала связь по основному и резервному каналу.

На этот случай предусмотрен третий канал связи, который находится рядом с монитором у поля, а на табло стадиона выводится сообщение о том, что ВАР работает с ограничениями.

Именно третьим каналом связи в итоге воспользовался арбитр.

ВАР разрешил судье продолжить матч, так как завершил проверку и подтвердил решение арбитра в поле.

Специалисты РФС смогли оперативно возобновить работу основного канала, поэтому после этого эпизода система ВАР работала штатно», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее в «Факеле» заявили «СЭ», что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Рубином».