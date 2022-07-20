Мостовой — о Пиняеве: «Это страшно! Нужно срочно проводить обследование»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что полузащитнику «Крыльев Совета» Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки.

«Это серьезно. Парню 17 лет. Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Это ясно, что такой эпизод не может произойти в 17 лет. Это ужасно, страшно! Главное, чтобы он восстановился. Не дай бог, чтобы там что-то было, например, какая-нибудь болезнь или еще что-то. Конечно, мы все с ним. Тем более молодой парень, 17 лет. Я сам в этом возрасте начинал. Знаю, что это такое», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.

С 2017 года Пиняев несколько раз проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник является воспитанником «Чертаново».