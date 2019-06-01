17:27 | Футбол — РПЛ

Источник: "Динамо" подписало полузащитника "Арсенала" Кадири

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"Динамо" подписало полузащитника тульского "Арсенала" Абдула Кадири, утверждает портал Footballghana.com. Детали контракта и стоимость трансфера не разглашаются. Издание отмечает, что хавбек присоединится к клубу, который базируется в Химках.

В то же время портал Ghanasoccernet.com сообщает, что Кадири перейдет в киевское "Динамо". Весной сообщалось, что клуб из столицы Украины контактировал с "Аустрией" по поводу трансфера игрока. 

Права на Кадири принадлежат венской "Аустрии". Он присоединился к "Арсеналу" летом 2018 года на правах аренды.

В минувшем сезоне Кадири провел 27 матчей за "Арсенал", забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Туляки заняли 6-е место в чемпионате России-2018/19.

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