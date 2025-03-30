Источник: Даса может покинуть «Динамо» летом в статусе свободного агента

Защитник «Динамо» Эли Даса может покинуть команду летом в статусе свободного агента, сообщает Sport24.

По информации источника, московский клуб не планирует продлевать с игроком контракт, который рассчитан до конца июня 2025 года. На данный израильтянин ведет общение с ПСВ и клубами МЛС, но также рассматривает вариант продолжения карьеры в одном из клубов Москвы.

Однако, отмечается, что наиболее вероятным исходом является переход футболиста в «Маккаби».

В этом сезоне на счету Дасы 23 матча во всех турнирах, в которых он 1 голом и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоиомть 32-летнего защитника в 1,2 миллиона евро.