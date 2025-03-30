Губернатор Воронежской области Гусев об уходе Пятибратова из «Факела»: «Это мужской поступок»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал уход Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера «Факела».

30 марта воронежский клуб объявил об уходе 48-летнего специалиста в отставку по собственному желанию после разгромного поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 22-го тура РПЛ.

«Пожалуй, сложней ситуации, чем сейчас, у нашей футбольной команды в последние годы не было. Борьба за место в РПЛ обострилась до предела. Команду покидает Дмитрий Пятибратов. Это мужской поступок, особенно с учетом результата в Краснодаре», — написал политик в своем Telegram-канале.

С момента второго за карьеру назначения Пятибратова главным тренером «Факела» в августе 2024 года, команда провела 23 матча, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и уступила в 13 встречах.

После 22 матчей «Факел» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.