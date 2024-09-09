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Классен объяснил, почему покинул «Спартак»: «Осознавал, что мне необходимо играть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Леон Классен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода из «Спартака».

— В какой момент ты понял, что в «Спартаке» не останешься?

— Когда закончился сезон. Я осознавал, что мне необходимо играть. Еще в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в «Спартаке» лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперед. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта.

— Почему не получилось уйти в аренду?

— Прошлым летом был вариант, но я не хотел бы раскрывать детали. Скажу лишь, что речь шла о европейском клубе. Что касается «Спартака», то после прихода Тавареша и Рябчука получать игровое время стало тяжелее, но я не опускал руки и продолжал бороться за место в составе.

В «Люнгбю» Классен перешел на правах свободного агента, так как «Спартак» расторг с игроком контракт в конце июня. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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