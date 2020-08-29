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Источник: ЦСКА не смог договориться по трансферу Карраскаля

08:54
Хорхе Карраскаль. Фото Instagram.
Хорхе Карраскаль. Фото Instagram.
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Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль не перейдет в ЦСКА. Сторонам не удалось договориться об условиях трансфера, сообщает Closs Continental.

22-летний колумбиец останется в «Ривере» и проведет в Аргентине ближайший сезон.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ривер Плейт» отклонил предложение ЦСКА о переходе Карраскаля в размере семи миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Карраскаль провел за «Ривер Плейт» 10 матчей во всех турнирах, забил три гола. На его счету также три мяча в восьми играх за сборную Колумбии.

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