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Источник: ЦСКА намерен увеличить предложение по бразильскому форварду Пульге до 14 миллионов евро

Алина Савинова

ЦСКА не оставляет попыток приобрести нападающего «Баии» Эрика Пульгу, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, армейцы готовят улучшенное предложение по 25-летнему бразильцу — 12 миллионов евро фиксированной суммы и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.

Ранее журналист Андре Эрнан сообщил, что ЦСКА предложил «Баие» за игрока 12 миллионов евро, включая бонусы, однако клуб даже не стал вступать в переговоры, посчитав предложение слишком низким.

Пульга выступает за «Баию» с января 2025 года. В его активе 9 голов и 8 результативных передач в 55 матчах за команду во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2029 года.

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Источник: ЦСКА предложил 9,2 миллиона евро за нападающего «Америки» Родригеса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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