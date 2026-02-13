Источник: ЦСКА намерен увеличить предложение по бразильскому форварду Пульге до 14 миллионов евро

ЦСКА не оставляет попыток приобрести нападающего «Баии» Эрика Пульгу, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, армейцы готовят улучшенное предложение по 25-летнему бразильцу — 12 миллионов евро фиксированной суммы и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.

Ранее журналист Андре Эрнан сообщил, что ЦСКА предложил «Баие» за игрока 12 миллионов евро, включая бонусы, однако клуб даже не стал вступать в переговоры, посчитав предложение слишком низким.

Пульга выступает за «Баию» с января 2025 года. В его активе 9 голов и 8 результативных передач в 55 матчах за команду во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2029 года.