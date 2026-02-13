Степашин о том, как «Динамо» удержало Бабаева от перехода в «Спартак»: «Ваш покорный слуга подключился»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, как бело-голубым удалось продлить контракт с нападающим Ульви Бабаевым.

В январе 21-летний форвард подписал новое соглашение с клубом до лета 2029 года. До этого сообщалось, что игрок был близок к переходу в «Спартак». В ноябре 2025-го Степашин обратился к Бабаеву со словами: «Никакого «Спартака!»

«Как удержали? Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился. Я с отцом поговорил, очень долго, и с ним, да и даже с агентом... Я вообще с агентами не общаюсь, но первый раз пришлось сделать именно так», — признался Степашин в интервью «КП Спорт».

Функционер отметил талант игрока, но обратил внимание на эпизод с травмой.

«Правда, он получил небольшую травму, Баринов ему нанес зачем-то, грубовато играл. Но талантливый мальчик. Ну, не мальчик — ему уже 21 год. В 21 год я уже лейтенантом был. Он сам везде говорит, что «Динамо» — это его команда. Дай бог», — добавил Степашин.

Бабаев выступает в системе «Динамо» с 2014 года. За основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Сезон-2024/25 форвард на правах аренды отыграл за «Крылья Советов».