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Источник: ЦСКА предложил 9,2 миллиона евро за нападающего «Америки» Родригеса

Алина Савинова

ЦСКА заинтересован в подписании уругвайского вингера «Америки» Брайана Родригеса, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, армейцы предложили мексиканскому клубу 9,2 миллиона евро за 25-летнего футболиста, однако «Америка» пока не ответила на предложение.

Родригес выступает за мексиканскую команду с лета 2022 года. За этот период он сыграл в 132 матчах во всех турнирах, отметившись 32 голами и 21 результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

За сборную Уругвая Родригес провел 32 матча и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается приобрести нападающего «Баии» Эрика Пульгу и готовит предложение по бразильцу в размере 12 миллионов евро фиксированной суммы и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.

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 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
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