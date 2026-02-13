Источник: ЦСКА предложил 9,2 миллиона евро за нападающего «Америки» Родригеса

ЦСКА заинтересован в подписании уругвайского вингера «Америки» Брайана Родригеса, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, армейцы предложили мексиканскому клубу 9,2 миллиона евро за 25-летнего футболиста, однако «Америка» пока не ответила на предложение.

Родригес выступает за мексиканскую команду с лета 2022 года. За этот период он сыграл в 132 матчах во всех турнирах, отметившись 32 голами и 21 результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

За сборную Уругвая Родригес провел 32 матча и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается приобрести нападающего «Баии» Эрика Пульгу и готовит предложение по бразильцу в размере 12 миллионов евро фиксированной суммы и еще 2 миллиона евро в виде бонусов.