Агент Ловата сообщил, что защитник может продолжить карьеру в Бразилии

Агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем 27-летнего игрока.

«Покидает ли Ловат «Ахмат»? Посмотрим, «Гояс» — один из заинтересованных клубов», — сказал Корначини «СЭ».

Ловат в этом сезоне провел 13 матчей и забил 2 гола. Контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 700 тысяч евро.