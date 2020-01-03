Источник: ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Полузащитник «Динамо» из Загреба Ловро Маер попал в сферу интересов ЦСКА. Однако хорватский клуб не спешит расставаться с 21-летним хавбеком, сообщает tportal.hr.

«Динамо» хочет дождаться разрешения ситуации с другим полузащитником — Данни Ольмо, на которого претендует целый ряд крупных европейских клубов. Если он покинет «Динамо» этой зимой, то команда из Загреба не будет расставаться с другим молодым игроком.

В нынешнем сезоне Маер провел 16 матчей за «Динамо» во всех турнирах и отметился 4 голевыми передачами. Также он уже дебютировал за взрослую сборную Хорватии.