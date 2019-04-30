Бывший полузащитник "Амкара" и молодежной сборной России Виталий Гришин пострадал от мошенников на 150 000, информирует Телеграм-канал "Мутко против". Он продиктовал мошенникам "три циферки на обратной стороне карты".

Схема стандартная - Гришину "позвонили из ВТБ" и заявили, что у него со счета кто-то списал 400 000 рублей. Чтобы их вернуть им срочно нужны данные его карты. Получив необходимые данные, неизвестные вежливо попрощались и положили трубку.

Лишь спустя время Гришин понял, что на самом деле таких денег у него на карте и не было. Но было уже поздно - там не осталось вообще ничего.