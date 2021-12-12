Источник: арбитру матча ЦСКА — «Арсенал» грозит отстранение от игр РПЛ
Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал» (2:0), может быть отстранен от обслуживания матчей РПЛ после возобновления сезона, сообщает «Чемпионату» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, Панин имеет худший рейтинг среди арбитров, работающих на играх РПЛ. Он отметил, что в нынешнем сезоне арбитр получил неудовлетворительную оценку за все шесть встреч РПЛ, на которых он работал.
Ранее руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу арбитров матча с ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4542829-sude-matcha-cska-arsenal-grozit-otstranenie-ot-igr.html
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