Семак объяснил, почему Азмун и Дзюба пропускают матч «Зенита» с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающие команды Артем Дзюба и Сердар Азмун пропускают матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Сегодня у нас нет трех игроков. Ракицкий дисквалифицирован. Что касается Азмуна и Дзюбы, то они отсутствуют из-за травм. У Азмуна — голеностоп, а Артема — колено. Оба не могут помочь в сегодняшнем матче», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Тренер оценил готовность петербургской команды, учитывая отсутствие трех важнейших игроков.

«Это важные игроки, но играет команда. Сегодня на поле выйдут те, кто готов. Такие ситуации случаются по ходу сезона, и с этим нужно работать. Иногда одни играют, иногда другие. Ничего необычного нет», — сказал он.

Также Семак рассказал, как «Зенит» будет играть в атаке.

«Есть Андрей Мостовой. Он один из немногих, кто может сыграть впереди, несмотря на то что это не его позиция. Есть и другие варианты, когда мы можем сыграть без нападающих. Посмотрим, как будет складываться игра. По ходу матча будет перестраиваться», — подытожил тренер.

Встреча «Динамо» с «Зенит» состоится сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 14.00 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 37 очков возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два очка.