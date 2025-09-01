Источник: «Аль-Наср» намерен арендовать нападающего «Сочи» Гуарирапу

«Аль-Наср» заинтересован в аренде нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, саудовский клуб уже сделал предложение по 22-летнему венесуэльцу. Оно включает опцию права обязательного выкупа игрока при достижении определенного количества игрового времени. Трансферное окно в ОАЭ будет открыто до 2 октября.

Гуарирапа играет за «Сочи» с января 2024 года. С сентября 2024 года он был в аренде в ЦСКА, в 30 матчах забил 5 голов. Контракт форварда с «Сочи» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.