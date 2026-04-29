Источник: «Акрон» рассматривает Булойчика из «Шинника» на пост главного тренера

Главный тренер «Шинника» Артем Булойчик может возглавить «Акрон», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, белорусский специалист входит в шорт-лист тольяттинцев на случай, если клуб решит расстаться с Зауром Тедеевым.

Булойчик возглавляет ярославскую команду с апреля 2025 года. «Шинник» с 43 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

«Акрон» с 27 очками идет 10-м месте в РПЛ. В 28-м туре чемпионата России команда на своем поле примет «Краснодар». Встреча пройдет 3 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.

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