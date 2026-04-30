Ивелин Попов рассказал, как принимал решение о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о завершении карьеры футболиста.

— Ивелин, вы недавно завершили карьеру — в 38. Не жалеете?

— Я начал обдумывать это давно, наверное, после 2024 года. И не сильно переживал насчет того, чем займусь после. Сейчас уже два месяца без футбола, и не могу сказать, что мне его не хватает. Морально я себя подготовил.

— Юрий Жирков мне говорил, что его до сих пор тянет на поле.

— Юра был потрясающим игроком, но в жизни каждого футболиста наступает такой момент... Повторюсь, я за эти два месяца вообще не чувствовал, что меня тянет на поле. При этом регулярно смотрю футбол — разные чемпионаты.

Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

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