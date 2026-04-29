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29 апреля, 20:50

Дивеев рассказал, что в «Зените» любят шутить над Соболевым

Сергей Ярошенко
Игорь Дивеев и Александр Соболев с Густаво Мантуаном и Луисом Энрике.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как в команде шутят над нападающим Александром Соболевым. Экс-футболист ЦСКА вспомнил историю со сбора национальной команды перед Евро-2020 (турнир прошел летом 2021 года).

«Просто он и тебя подкалывает, и ты его можешь в ответ. Например, он по мячу не попадет, и ты это раздуваешь: «Соболь, как ты вообще в футбол играешь? Ты не футболист!» Помню, в сборной ехали на сбор перед чемпионатом Европы, Соболев и Дзюба сидели сзади, и весь автобус смотрел на них, даже тренерский штаб! Они так поливали друг друга, а потом обнимались», — сказал футболист в эфире «СБГ ШОУ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В этом сезоне на счету 29-летнего форварда 35 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года. Дивеев стал игроком «Зенита» после трансфера из ЦСКА в зимнее окно в начале 2026 года.

После 27 туров «Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У лидера «Краснодара» — на одно очко больше.

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Александр Соболев
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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