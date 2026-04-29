Дивеев рассказал, что в «Зените» любят шутить над Соболевым

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как в команде шутят над нападающим Александром Соболевым. Экс-футболист ЦСКА вспомнил историю со сбора национальной команды перед Евро-2020 (турнир прошел летом 2021 года).

«Просто он и тебя подкалывает, и ты его можешь в ответ. Например, он по мячу не попадет, и ты это раздуваешь: «Соболь, как ты вообще в футбол играешь? Ты не футболист!» Помню, в сборной ехали на сбор перед чемпионатом Европы, Соболев и Дзюба сидели сзади, и весь автобус смотрел на них, даже тренерский штаб! Они так поливали друг друга, а потом обнимались», — сказал футболист в эфире «СБГ ШОУ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В этом сезоне на счету 29-летнего форварда 35 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года. Дивеев стал игроком «Зенита» после трансфера из ЦСКА в зимнее окно в начале 2026 года.

После 27 туров «Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У лидера «Краснодара» — на одно очко больше.