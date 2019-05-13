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Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле

Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле, информирует Яро Новости. По данным источника, их могут этапировать в близлежащую к столице область. Одним из вариантов отбытия наказания для футболистов может стать Ярославль.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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https://yarnovosti.com/news/Kokorin-i-Mamaev-mogut-otbyvat-nakazanie-v-Yaroslavle/?fbclid=IwAR2ZNTPRAB-VCYxJEtFiT11sU7kdKSLRsJpcJYW0tjiAvkJNUR4fwuBmYjY

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