Кокорин и Мамаев: сколько еще времени они проведут в заключении и где

В среду, 8 мая, в Пресненском районном суде был вынесен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Игроки, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорина и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий признаны виновными по двум статьям УК РФ – 115, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 213, часть 1 (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу). В последнем пункте судья Елена Абрамова переквалифицировала действия подсудимых со статьи 213, часть 2 (хулиганство, совершенное по предварительному сговору или организованной группой).

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Судья Елена Абрамова поддержала прокурора Светлану Тарасову, которая затребовала для братьев Кокориных заключение в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев, а для Мамаева и Протасовицкого – 1 год и 5 месяцев.

Защита обвиняемых подаст апелляцию. Пока она не будет рассмотрена, подсудимые будут находиться в СИЗО. Сразу после прибытия в колонию (если это случится), Кокорины, Мамаев и Протасовицкий смогут подать заявление на условно-досрочное освобождение (УДО). То есть существует вариант, что в колонии они пробудут максимум один день.

День, проведенный в СИЗО, засчитывается за полтора в колонии. 10 мая с момента ареста футболистов исполнится 7 месяцев. Это означает, что с точки зрения закона они уже отбыли в заключении 10,5 месяца. Таким образом, Кокорину останется отсидеть 7,5 месяца (до конца декабря), а Мамаеву – 6,5 месяца (до конца ноября).

Суд Кокорина и Мамаева: приговор. Live!

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