Булут рассказал, почему «Динамо» упустило преимущество в матче против «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Волкан Булут рассказал, почему команда упустила преимущество против «Локомотива» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (3:3).

«Локомотиву» после 1:3 было нечего терять. Они бросили все силы в атаку. У них качественный состав. Но я бы не сказал, что они были ближе к победе, чем мы. Мы могли перевесить чашу весов в свою сторону. Ошибка Гильерме перед голом Смолова? Мы перед каждым матчем говорим футболистам о том, что необходимо прессинговать вратаря. Это наша обычная установка», — цитирует Булута «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» поднялось на второе место с 53 очками. «Локомотив» — шестой, имея 45 очков.

«Динамо» сравнялось по очкам с «Сочи» и по дополнительным показателям вернулось на второе место. 21 мая в заключительном туре команды разыграют второе место в чемпионате России сезона-2021/22. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.