Ротенберг о ничьей с «Динамо»: «Результат на табло»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Как оценить результат? Результат на табло», — сказал Ротенберг.

«Локомотив» с 45 очками в 29 матчах занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем, 30-м туре команда сыграет с «Крыльями Советов».