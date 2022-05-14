Хапов: «Веселая игра. Гильерме сам осознает, что ошибся»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3).

— Веселая игра, думаю, всем понравилась. Два разных тайма, в первом мы совершили три невынужденные ошибки, но поговорили в перерыве — и ребята вышли заряженными: играли в атаку, было много проникающих передач, которых не было в первом тайме, — отметил Хапов.

— «Локо» прибавил после замен, а не в перерыве. Почему не сделали их раньше?

— Во-первых, мы рады, что все травмированные вернулись. Замены планировались, но в раздевалке решили ничего не менять. Но согласен с вами: те, кто вышел на замену, добавили в скорости и остроте.

— Ваша реакция на ошибку Гильерме?

— Он сам осознает, что ошибся. Думаю, в том эпизоде не нужно было разыгрывать. Но это футбол — он хотел сохранить мяч, мы стараемся играть в такой футбол. Так получилось. Конечно, тяжело начинать с 0:1, но парни молодцы: на второй тайм вышли с другим настроением.

— У вас есть еще и Худяков. Два сильных вратаря в команде — хорошо?

— Конечно, даже три сильных — хорошо. Гильерме — прошлое и настоящее «Локомотива». Капитан и лидер. Худяков — настоящее и будущее. При правильном отношении он вырастит в очень сильного вратаря.